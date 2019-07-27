На Донбассе истекает первая неделя "хлебного перемирия". Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня с 21 июля 00:01 - то есть с дня парламентских выборов.

Эта договоренность появилась после встречи советников лидеров стран Нормандского формата - как одно из условий для разблокировки этого формата. И в конце концов - встречи четрех президентов, которые, наконец, смогут подписать некий понятный план действий по Донбассу.

А пока режим тишины в очередной раз - но впервые при президенте Зеленском - установили вдоль всей линии разграничения. Он предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружений.

И, хотя обе стороны уже сообщают о нарушениях, ОБСЕ фиксирует снижение обстрелов. Хотя само начало перемирия и омрачилось жестокой артиллерийской атакой на подконтрольный сепаратистам Первомайск.

Мы собрали данные сводок от украинского штаба ООС, отчеты ОБСЕ и сообщения из Донецка и Луганска - чтобы узнать, как прошла первая неделя перемирия при новом украинском главнокомандующем.

Украина

21 июля. В утренней сводке штаба ООС говорилось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы. Правда, позже пришло сообщение, что в районе города Счастье Луганской области на взрывном устройстве подорвались четверо украинских бойцов, двое из которых погибли. Инцидент произошел около 8:25, когда военные шли к наблюдательному посту.

22 июля. На вторые сутки перемирия в штабе ООС сообщили, что "полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не произошло". Один раз за сутки был зафиксирован 10-минутный обстрел украинских позиций - возле Хутора Свободный на Луганском направлении. В штабе сообщили, что обстрел велся с применением боевой машины, пехоты и пулеметов крупного калибра.

23 июля. Сообщается, что недалеко от Луганского - по позиция ВСУ стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

24 июля. Украинская сторона сообщила, что ВСУ придерживались перемирия, тогда, как противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета возле населенного пункта Причепиловка. В результате один украинский военный был ранен.

25 июля. Следующие два Штаб ООС публиковал идентичный отчет: обстрел у Почепиловки, один раненый.

"ДНР/ЛНР"

Накануне. С луганской стороны заявили, что за 3 часа до летнего перемирия со стороны позиций украинских сил был обстрелян город Первомайск в Луганской области. Об этом на своем Facebook написал представитель "ЛНР" в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник. Он сообщил о гибели одного мирного жителя и семерых раненых, среди которых один ребенок, обвинив в этом ВСУ. По его словам, Первомайск был обстрелян со стороны Попасной - населенный пункт на подконтрольной Украине части Луганской области.

В "ДНР" также сообщали, что за сутки до перемирия по ним выпустили несколько сотен боеприпасов.

"ДНР". В первые сутки перемирия представители "ДНР" сначала заявили, что 12 часов нарушений не было. Но потом произошел обстрел с применением стрелкового оружия, он велся по направлению Лебединское-Новая Таврия.

Уже 22 июля сепаратисты насчитали со стороны Украины семь нарушений. 23 впервые с дня перемирия сепаратисты заявили о минометном обстреле, под который попад Докучаевск.

24 и 25 июля говорилось о стрельбе из гранатометов по Донецку и Горловке, правда речь шла о единичных случаях. В пятницу сепаратисты заявили, что всего с начала перемирия их обстреливали около 30 раз - правда, речь идет в основном о стрелковом оружии.

"ЛНР". В Луганске за неделю перемирия с учетом Первомайска зафиксировали 80 обстрелов. Якобы применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных видов, вооружение БМП и стрелковое оружие.

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается. При этом есть гражданские, которые подорвались на минах.

ОБСЕ

20 июля. Члены патруля миссии ОБСЕ отчитались, что видели повреждения жилого дома в Первомайске, возникшие в результате обстрела 20 июля.

21 июля. Вечером 21 июля камера СММ в Золотом (Луганская область) зафиксировала 1 выпущенную вверх осветительную ракету.

22 июля. Ночью 22 июля на северной окраине Попасной команда Миссии слышала примерно 4 взрыва, 140 выстрелов из стрелкового оружия и 75 очередей из крупнокалиберного пулемета. О том, кто производил выстрели в ОБСЕ не сообщили.

В целом, с вечера 20 июля до вечера 21 июля в ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, по сравнению с предыдущими сутками - было зафиксировано около 155 взрывов. Большинство нарушений происходили к востоку и югу от Попасной, а также в районе Золотого.

24 июля. Возле Первомайска миссия ОБСЕ услышала 17 выстрелов из тяжелого пулемета в пределах пятикилометровой зоны линии разграничения. В целом за эти сутки количество обстрелов упало в Донецкой и выросло в Луганской областях.

В целом можно констатировать, что перемирие соблюдается примерно также как и в предыдущие разы - сразу после его заключения наступает определенное умиротворение на линии фронта, а потом обстрелы потихоньку (или не потихоньку) возобновляются.

При этом враждебная риторика основных противоборствующих сторон в целом не поменялась.

Вопрос, впрочем, не в том, насколько скрупулезно стороны придерживаются остановки огня (да это и невозможно сделать на 100%). А как это перемирие будет в итоге истолковано на следующем заседании в Минске.

Если будет политическая воля признать прекращение огня эффективным - переговоры смогут наконец-то перейти на следующий этап.

Новое заседание Контактной группы запланировано на 31 июля. Тогда и станет понятно, есть ли у новой украинской власти и у противоположной стороны воля идти дальше - или все снова завязнет в спорах "кто первый стрелял".