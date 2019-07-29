Сегодня, 29 июля, украинский спецназ отмечает профессиональный день, в мире празднуют Международный День тигра, а в народе встречают Финогеев день, считающийся самым жарким в году. Также День ангела сегодня у Юлии, Ивана и Павла.

Профессиональные праздники

29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Праздник учредили 26 июля 2016 года при президентстве Петра Порошенко. До 2025 года украинские спецназовцы должны полностью перейти на стандарты вооружения и обеспечения стран НАТО.

Международные праздники

Каждый год 29 июля отмечают День тигра. Праздник учредили в 2010 году в Санкт-Петербурге на саммите, посвященному проблеме сохранения популяции хищника в природе. Сегодня в природе осталось около 5 тысяч особей и постепенно это число сокращается. Зачастую тигров убивают браконьеры. На Востоке День тигра отмечают ежегодно в четвертое воскресенье сентября - в 2019 году дата выпадает на 29 сентября.

Народный праздник

Сегодня - Финогеев день. В народе его считают самым знойным летним днем. После 29 июля жара спадает, вечера становятся прохладнее. В этот день наши прадеды начинали жать рожь. По традиции первый сноп собирала старшая женщина в семье. Эти колосья назывались "именинные". Пучок торжественно относили в дом и устанавливали в углу с иконами. Зернами этого снопа лечили людей, а стебли скармливали домашним животным. Приметой дня являются густые туманы, которые предвещают начало благодатного периода для грибников.

Важные события

В 1981 году в Лондоне состоялась свадьба наследника английского престола принца Чарльза и Дианы Спенсер.

В 2015 году Microsoft представила операционную систему Windows 10.

Известный футбольный тренер Мирча Луческу отмечает 74-й День рождения. Румынский тренер с 2004 по 2016 год тренировал команду донецкого "Шахтера", которая при нем 8 раз становилась чемпионом, получила 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Он также известен своей работой с бразильскими футболистами и является главным тренером национальной сборной Турции.

35-летие встречает звезда украинской гимнастики - Анна Бессонова. Она является многократной чемпионкой мира. Год назад девушка обручилась с фитнес-тренером Дмитрием Момотом. Он сделал ей предложение во время поединка Национальной баскетбольной лиги в Майами.

Именины

Сегодня День ангела у Алевтины, Валентины, Ивана, Павла, Петра, Федора и Юлии