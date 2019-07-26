Городской глава Киева Виталий Кличко не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований. Его туда вызвали как свидетеля и назначили датой пятницу, 26 июля.

"Действительно, в качестве свидетеля меня вызвали по какому-то делу – делу, которое было представлено ​​представителями прошлой власти, представителями Администрации президента Януковича", - сказал он. Мэра цитирует "Украинская правда".

Кличко сообщил, что дела, по которым его вызвали в ГБР - надуманные. "Они (дела – прим.ред.), как говорится, "выеденного яйца не стоят". В ведомство пойдёт его представитель-юрист, "который сможет дать четкие ответы на все вопросы".

Городской голова Киева сообщил, что ознакомился с этими делами. Он рассказал, что в них наличествуют два представления о подозрении, однако в отношении кого - не сообщил.

"В ближайшее время ГБР, я убежден, сможет ответить на все ваши вопросы. Они (дела) – мыльный пузырь, не более, сделанный умышленно для медиаэффекта", - рассказал он.

Позднее в этот же день глава ГБР Роман Труба заявил, что ни сам Виталий Кличко, ни его представители не пришли в Госбюро расследований. Он сообщил что мэр был вызван на допрос относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации одного из жилых домов в Киеве.

"Что дальше? Согласно УПК, мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и надеемся, что он придет и расскажет следствию свою позицию", - сказал глава ГБР, которого цитируют в одноименном телеграм-канале.

Как сообщала "Страна", Богдан направил в Кабмин письмо об увольнении Кличко. Отметим, что по словам Гройсмана, в Кабмине рассмотрят увольнение Виталия Кличко уже на ближайшем заседании.

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Видео: youtube.com/Страна.ua