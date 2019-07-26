Концерн AG Bayer добился сокращения компенсации с $2 млрд до $86,7 млн., которую ему надлежит выплатить супружеской паре из Калифорнии, заболевшей раком, предположительно, из-за контакта с гербицидом Roundup, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, судья Уинифред Смит из Калифорнийского Верховного суда округа Аламеда отказалась полностью отменить вердикт присяжных по делу Элвы и Альберты Пиллиод, но сочла первоначально определенную сумму компенсационных "недопустимой с конституционной точки зрения" и распорядилась снизить ее с более чем $2 млрд до $86,7 млн.

Ранее супруги подали иск в отношении производившей Roundup американской компании Monsanto (которую Bayer приобрела в прошлом году), утверждая, что глифосат, содержащийся в производимом ею средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у них онкологического заболевания. Как отмечает WSJ, доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, подкрепляют вывод жюри присяжных о том, что Roundup вызвал у Пиллиодов развитие неходжкинской лимфомы, и что Monsanto не проинформировал потребителей о потенциальном вреде гербицида.

На прошлой неделе федеральный судья в Сан-Франциско снизил с $80 млн до $25,3 млн сумму компенсации, которую Bayer должна выплатить еще одному калифорнийцу Эдвину Хардеману в рамках схожих обвинений.

Единого мнения по поводу последствий использования глифосата, самого распространенного элемента в гербицидах, не существует. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным", тогда как Агентство по охране окружающей среды (EPA) США утверждает, что глифосат безопасен при осторожном использовании. Ряд регуляторов Евросоюза также сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида.

Напомним, что немецкую Bayer обязали заплатить 2 млрд долларов из-за пестицида, произведенного американской компанией.

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