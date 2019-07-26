Российская Федерация намерена заключить с Киевом краткосрочный контракт на транзит газа, чтобы выиграть время для прокладки трубопроводов в обход Украины. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

Украина настаивает на долгосрочном многолетнем контракте, однако он не выгоден России.

"Украина хочет долгосрочного 10-летнего контракта. Это не выгодно для нас. Соглашение на один год было бы хорошим вариантом. Он позволит нам набраться сил и запустить все эти потоки ("Северный поток-2" и "Турецкий поток" - прим. ред.)", - цитирует Reuters слова одного из источников.

Второй источник полагает, что продление действующего транзитного контракта на короткий период было бы оптимальным вариантом, учитывая стремление Киева реформировать украинскую газотранспортную систему.

"Понятно, что россияне хотят сократить, высушить транзит по территории Украины. Они хотят краткосрочного контракта, с низкими обязательствами по объемам", - сказал третий источник.

Reuters отмечает, что в компании "Газпром" и Минэнерго РФ отказались комментировать информацию о контракте.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Нефтегазе" ожидают запуска "Турецкого потока" к концу этого года, а "Северного потока-2" - во втором полугодии-2020.

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