Правоохранители столицы задержали воров, укравших 80 м кабеля правительственной связи в Киеве. Об этом сообщает Отдел коммуникации киевской полиции.

В ходе отработки Днепровского района Киева оперативники столичной полиции заметили подозрительных мужчин и женщину. Они крутились во дворе дома на улице Сулеймана Стальского, затем проникли в телефонный колодец и вырезали около 80 метров проводов правительственной связи.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Злоумышленница с помощью инструментов вырезала около 80 метров кабеля. После чего мужчины разрезали указанный кабель на куски и, сложив все в сумку, бежали с места преступления", - сообщает подробности преступления Отдел коммуникации.

По информации полиции, злоумышленниками оказались 24-летняя местная жительница и двое уроженцев другого государства, 1956 и 1976 годов рождения. Все трое ранее попадали в поле зрения правоохранителей за кражи и хранение наркотиков.

Задержанная жительница Киева. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи изъяли у злоумышленников похищенный кабель правительственной связи и орудия совершения преступления. Задержанные нанесли ущерб на сумму 20 тыс. грн.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция проверяет причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям в Киеве.

Напомним, это уже не первый случай кражи кабеля правительственной связи в Киеве. Ранее по такому же эпизоду тоже были задержаны трое злоумышленников.

"Страна" сообщала об отчете "Укртелекома", в котором говорилось о количестве украденного у компании медного кабеля за 2018 год. Речь шла о тысячах километров.