В пятницу, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и Постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С Волкером и Сондландом Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе. Президент Украины поблагодарил США за усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта.

Также речь шла о процессе разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской. Кроме того, стороны обсудили, что т.н. "ЛДНР" также должны выполнять ранее согласованные шаги, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.

Фото: president.gov.ua

Напомним, Волкер приехал в Украину 25 июля и уже встретился с Абромавичусом и Тимошенко.

Также мы писали, что Зеленский в Канаде рассказал Волкеру, что Россия не хочет мира на Донбассе.