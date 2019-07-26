Упавший на приусадебный участок в селе Погореловка Черновицкой области дельтаплан использовался для обработки полей и совершал пробный полет после ремонта. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Прибывшая на место авиапроисшествия следственно-оперативная группа выяснила, что летательный аппарат принадлежит местному предпринимателю. При падении травмы получили двое 51-летних мужчин. Один из них – мастер, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другим оказался местный житель.

Обоих пострадавших с многочисленными травмами госпитализированы в Заставновскую районную больницу. Полицейские начали первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: cv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", украинцы начали забрасывать в ЕС нелегалов на дельтапланах. Один из таких захватили при очередном полёте словацкие силовики.

Напомним, что Boeing может остановить производство своих лайнеров 737 MAX, которые падали в Индонезии и Эфиопии.