В Одессе суд приговорил к одному году лишения свободы лжеминера, который в апреле сообщил о взрывчатке в здании местного горсовета и университета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сообщается, что 8 апреля он позвонил с таксофона в полицию и сообщил заведомо ложную информацию о минировании зданий морского университета и Одесского городского совета. Спасатели и правоохранители эвакуировали людей и провели осмотр помещений. В итоге взрывчатку не обнаружили.

Зато правоохранителям удалось установить личность 33-летнего одессита. В ЕРСР содержится информация об инциденте. Отмечается, что одессит звонил "находясь в состоянии алкогольного опьянения". Задержали мужчину в тот же день.

Свою вину он полностью признал, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Одессита также обязали заплатить 1592 гривен компенсации Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, "Страна" писала о том, кто стоит за шквалом лжеминирований в Украине.

Также мы писали, что в МВД хотят усилить наказание за ложное минирование и изменить алгоритм реагирования на "фейки".