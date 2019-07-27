В субботу, 27 июля, Украинская православная церковь проводит Крестный ход в Киеве. Ежегодное мероприятие посвящено Дню Крещения Руси, который в последние годы власти называют День Крещения Руси-Украины - чтобы отмежеваться от России.

Хотя, разумеется, Украину князь Владимир Рюрикович в конце IX века все-таки не крестил.

Сама дата выпадает на 28 июля, в день памяти равноапостольного князя. Но в этот день Крестный ход на том же месте - Владимирской горке - собирается провести ПЦУ. Так что двум конфессиям пришлось разойтись по дням.

В предыдущие разы каноническая УПЦ собирала гораздо больше прихожан-крестоходцеву, чем оппонирующий ей Киевский патриархат. В этом же году мы впервые увидим, сколько приверженцев сможет мобилизовать недавно созданная ПЦУ.

Но это будет уже завтра. А сегодня расписание церковного мероприятие такое: с 10:00 открыт проход на Владимирскую горку. В 13:00 - молебен во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. В 13:30 участники Крестного хода пройдут по улицам Киева: от памятника князю Владимиру - в Киево-Печерскую лавру.

"Страна" ведет онлайн-репортаж в Крестного хода в Киеве 27 июля.

Где смотреть Крестный ход онлайн

Видео: 112 Украина

27 июля транслировать шествие будут сразу два канала: "112 Украина" и "Интер".

На "112 Украина" с 12:00 начнется телемарафон "Мы люди": зрителям покажут молебен на Владимирской горке и ход с чудотворными иконами и мощами. Телевизионщики обещают включения, на которых заговорят участники шествия, многие из которых прибыли из разных регионов.

"Интер" 27 и 28 июля выдаст в эфир специальные программы ко Дню Крещения Руси: документальный фильм об истории Киево-Печерской лавры, интервью с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Крестный ход УПЦ МП и молебен с Владимирской горки будут транслировать 27 июля с 12:45.

12.24 По визуальным оценкам корреспондента "Страны" на Владимирской горке сейчас около 40 000 паломников.

12.09 На Владимирской горке все ожидают появления архиереев и поэтому подход к иконе Божией матери возле которой будет проходить литургия, временно закрыт. Паломники различных епархий поют молитвы.

11.52 Как передает корреспондент "Страны" с Владимирской горки людей здесь очень много. Верующие сидят на газонах, гуляют по парку и по новому мосту. Все ждут литургию. Людей больше чем в прошлом году. Встречаются люди которые отстали от своей группы, ходят ищут друг друга. Радикалов нет. Провокаций не отмечено. Полиции возле памятника Владимиру практически нет, в большей степени это частная охрана или крепкие прихожане, на них бейджи - Оргкомитет.

11.20 Как передает с места корреспондент "Страны", на Майдан Независимости и Европейскую площадь съезжаются паломники со всей Украины. Очень много автобусов которые беспрерывно привозят людей. Ожидают представителей всех 53 епархий. Людей много, уже 5-7 тысяч. С Майдане и Европейской площади, люди пешком идут к Владимирской горке. Численность полицейских и Национальной гвардии небольшая, установлено несколько кордонов, металлических рамок нет, досматривают поверхностно.

Фото: Cтрана

10.30 Паломники со многих регионов Украины прибывают на Владимирскую горку в Киеве и в ожидании старта Крестного хода прикладываются к иконам, как передает Союз православных журналистов (СПЖ).

Фото: pzh.news