Стала известна причина обысков, проводимых НАБУ и ГПУ 26 июля в помещении Окружного административного суда Киева: следственные действия инициированы в рамках уголовного производства по факту возможного вынесения неправосудных решений (ст. 375 УК Украины) и незаконного воспрепятствования собраниям активистов Евромайдана (ст.340 УК Украины).

Об этом "Стране" сообщил адвокат Евгений Солодко, а его информацию подтвердил собеседник в Генпрокуратуре Украины.

По словам Солодко, сейчас в здании суда проводится обыск с целью изъять серверы.

"Любопытно, что "ухвалу" на такое решение выдал следственный судья Деснянского райсуда Чернигова Олег Самусь, а само производство зарегистрировано весной 2014 года", - сообщил адвокат.

По его словам, защитников длительное время не допускали к месту осуществления следственных действий, а основания для выемки не были прописаны в резолютивной "ухвале" суда.

"Мы знаем только то, что САП как процессуальный руководитель НАБУ самоустранилась от дела. Это скандал и беспредел", - сообщил Солодко.

В свою очередь, источник в ГПУ сообщил "Стране", что следственные действия в помещении ОАСК сегодня проводятся по сдвоенному эпизоду.

"Расследовали препятствование проведению акций протеста на Майдане, после чего выявили и ряд свежих эпизодов о вынесении неправосудных решений судьями ОАСК. Подозрения у нас подготовлены. Будут ли они визированы руководством ГПУ - пока вопрос", - отметил наш собеседник.

Что касается персоналий, в адрес которых могут быть выдвинуты претензии следствием, источник в ГПУ назвал главу ОАСК Павла Вовка и замглавы ОАСК Дмитрия Аблова.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю аппарата киевского районного суда и его заместителю: представителей Фемиды подозревают в преступлениях против Майдана.

Ранее "Страна" писала о том, что Генпрокуратура заблокировала расследование дела Майдана в регионах.