Народные депутаты от "Слуга народа" свой экономический ликбез от Киевской школы экономики будут проходить в лагере в "Трускавце", в спартанских условиях. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов 26 июля.

Он пишет, что обучение будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным. Именно такой формат наработан совместно с представителями партии.

"В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут обрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей", - сообщил Милованов. "Такой жесткий формат - это реально жесть. Даже для меня, с опытом очень требовательных программ в топовых университетах. Посмотрим, кто выдержит", - считает он.

Директор школы приводит ориентировочное расписание дня:

07.30 - 08.30 Завтрак

08.30 - 10.00 Блок 1 (основная программа)

10.00 - 10.20 Перерыв 1

10.20 - 11.50 Блок 2 (основная программа)

12.00 - 13.00 Обед

13.00 - 14.30 Блок 3 (основная программа)

14.30 - 14.50 Перерыв 2

14.50 - 16.20 Блок 4 (основная программа)

16.20 - 16.40 Перерыв 3

16.40 - 18.00 Блок 5 (факультативная программа)

18.00 - 19.00 Ужин

19.00 - 21.30 Блок 6 (вечерняя программа)

"Мы на неделю едем в Трускавец, что станет местом для этой "Спарты". Почему Трускавец? Потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых. Во время выбора места для обучения мы столкнулись с препятствием: несмотря на тот факт, что Украина развивает рекреационную составляющую экономики, пока что нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен людей. Поэтому остановили свой выбор на комплексе в Трускавце, где раньше проводили свои учения крупные международные и украинские компании", - объясняет Милованов.

Обучение продлится 5 дней, при этом организаторы обучения "имеют коммерческий контракт с политсилой "Слуга Народа". "Такие же контракты с нами может заключить любая политсила, коммерческая компания, неприбыльная организация или физическое лицо. Мы открыты для всех. Стоимость контракта со "Слугой Народа" будет указана в отчете партии. Он будет доступен на сайте НАПК в предусмотренный законом сро", - подчеркивает педагог.

По его словам, это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия.

Фото: facebook.com

Напомним, что Зеленский встретился с будущими нардепами, прошедшими в Раду от "Слуги народа".

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