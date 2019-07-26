Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко на ближайшем заседании. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире Радио НВ.

"В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - подчеркнул он.

Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения."Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - добавил премьер.

Напомним, что Богдан направил в Кабмин письмо об увольнении Кличко.

Также "Страна" разбиралась, как Банковая собирается множить на ноль власть мэра Киева.