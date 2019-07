Вчера, 25 июля, в Лондоне произошло ЧП с известным футболистом лондонского Арсенала Месутом Озилом, который кстати прекратил выступления за сборную ФРГ.

Когда немецкий легионер турецкого происхождения подвозил товарища по команде Сеада Колашинаца, на них напали дерзкие грабители.

Инцидент произошел около произошло около 17.00 в лондонском районе Голдерс Грин, как передает Daily Mail.

Месут Озил на своем Mercedes G-Class (цена около примерно 100 тысяч фунтов - Прим.Ред.) с Сеадом Колашинацом в салоне остановился на светофоре, и в этот момент к ним подъехали двое налетчиков на скутерах. Они были в шлемах, с ножами в руках и попытались было открыть дверь. Однако Сеад Колашинац выскочил из авто и атаковал грабителей.

Он с голыми кулаками отогнал одного нападавшего и потом переключился на второго. Ошеломленные налетчики отступили, но ненадолго. Когда Колашинац вернулся в авто и Озил рванул с места, грабители прыгнули на скутеры и пустились в погоню. Преследование длилось около мили.

Дальше, как рассказали полиции свидетели ЧП, Месут Озил бросил машину посреди дороги и забежал в турецкий ресторан Likya, чтобы позвать на помощь. Когда налетчики подъехали к Mercedes, им навстречу выбежали сотрудники ресторана. Только тогда нападавшие сочли за лучшее убраться от греха подальше. Ни Месут Озил, ни Сеад Колашинац в инциденте не пострадали.

Месут Озил дает показания полиции, фото: dailymail.co.uk

"Озил выглядел испуганным, но так выглядел бы любой человек, если бы его преследовали с ножами. Вы не ожидаете пережить такое в людном месте среди бела дня. Если бы из ресторана не выбежали люди, я не знаю, что бы бандиты сделали с Озилом, - рассказал свидетель ЧП Азука Алинтах. - Нападавшие не снимали шлемы и носили топы с длинными рукавами в такую жаркую погоду. Это привлекало внимание".

На место прибыла полиция и допросила Озила, Колашинаца и свидетелей. В поисках налетчиков были перекрыты ближайшие дороги, но никого не задержали.

"Поступил сигнал, что два подозреваемых на мотоциклах пытались ограбить человека, управлявшего автомобилем, - сообщила об инциденте пресс-служба полиции Лондона. - Водителю и его его пассажиру удалось уйти целыми и невредимыми. Они добрались до ресторана в районе Голдерс Грин, где их опросили полицейские".

А в Twitter ресурса TheFootballCommunity появилось видео нападения на авто футболистов.

Ozil's car got attacked and Kolasinac was there defending him. Astonishing scenes! pic.twitter.com/Nep2CoP1J8