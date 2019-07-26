В посольстве США считают, что поведение Украины в ситуации с задержанием танкера NEYMA, который в ноябре 2018 года блокировал украинские корабли в Керченском проливе, демонстрирует гуманность и соблюдение страной международных норм. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - сказано в сообщении.

Скриншот: Twitter/ U.S. Embassy Kyiv

Напомним, 25 июля СБУ задержала российский танкер, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. При этом в Измаил судно "NEYMA" зашло под именем "Nika spirit". По версии украинской спецслужбы, хозяева сменили название танкера, чтобы скрыть его участие в керченском инциденте.

Также мы писали, что моряков с российского танкера, который задержала СБУ, отпустили на свободу. Украинская сторона пояснила это тем, что в результате следственных действий не были зафиксированы нарушения Морского права и законов Украины экипажем задержанного танкера NEYMA.

По состоянию на 26 июля моряки с задержанного в порту Измаила танкера уже вернулись в Краснодар.

"Страна", в свою очередь, подробно описывала, чем закончилась история с российским танкером в Украине.