Мэр Киева Виталий Кличко отказался от инициирования досрочных выборов мэра Киева. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 26 июля. Об этом сообщают Украинские Новости.

По его мнению, действия представителей новой власти по увольнению его с должности председателя КГГА являются неконституционными. В то же время, Кличко считает, что сейчас местные власти должны сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону, а не на подготовке к возможным досрочным местным выборам.

Владимир Кличко отметил, что в случае освобождения его от должности председателя КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке. "Я буду отстаивать право киевлян избирать местную власть в публично-правовом поле... Согласно Конституции, следующие местные выборы должны состояться 20 октября 2020", - подчеркнул он.

Напомним, 5 июля Кличко заявил, что выступит за досрочные выборы городского головы, если в Верховной Раде примут решение разделить полномочия мэра и главы Киевской администрации.

Как сообщала "Страна", братья Кличко подали в суд на телеканал "1+1".

Олеся Медведева разбиралась, как у Зе готовят свержение Кличко, Труханова и Кернеса:

Видео: youtube.com/Страна.ua

Отметим, что на слухи о досрочных местных выборах Кернес ответил запуском стикеров в Телеграме.