Вчера на всю Украину прославился ветеран АТО Никита Макеев, который запрыгнул на капот "Мерседеса" Петра Порошенко.

Это произошло у стен Госбюро расследований, куда бывший президент приехал на допрос. Порошенко давал показания по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском", которая могла на деле быть фиктивной.

После выхода экс-гаранта из ГБР, к нему попытался прорваться доброволец. Он вскочил на капот машины Порошенко, но его скрутила охрана.

Позже полиция открыла дело против Макеева.

А сам он записал видеообращение, в котором объяснил суть своего поступка. Бывший "азовец", мол, хотел передать Порошенко бронежилет, который простреливается пулями.

После этого ролика сторонники Порошенко начали заявлять, что "азовец" - гражданин России. То есть привычно сворачивать историю на "руку Москвы".

"Страна" выяснила, что известно о Никите Макееве.

Воевал на Донбассе

34-летний Никита Макеев, по его собственному признанию, в 2014 году приехал в Украину на Евромайдан, а потом - воевать на Донбассе. Там он вступил в "Азов" и участвовал в боях за Мариуполь.

Макеев родом из Санкт-Петербурга, там у него была небольшая строительная фирма с характерным названием "Эльф". О Евромайдане Никита узнал во время отпуска в Таиланде. А ехать воевать решил после общения со знакомыми военными.

"Я узнал, что действующие российские военные контрактники, мои знакомые, находятся в Донецкой области, изображая ополченцев. Это серьезное российское спецподразделение, и я понял, что Россия не просто подогревает этот конфликт в Донбассе, а участвует в нем", - заявлял Макеев в интервью СМИ.

В "Азов" Макеев попал летом 2014 года, был разведчиком, участвовал в боях под Иловайском и Новоазовском, затем, получив контузию, помогал роте снабжения. Отзывался на прозвище "Одиссей". На фронте, правда, находился восемь месяцев. Да и за это время он успел "повоевать" не только в Украине.

Тренировался в польской ЧВК

"Одиссей" в 2018 году стал объектом расследования британской журналисткой группы "Беллингскэт".

По ее данным, в 2016 году Макеев и ряд других добровольцев "Азова" прошли обучение в частной военной компании European Security Academy (ESA). Тренировки проходили на территории Польши.

Макеев - второй справа

"Среди прошедших тренинги ESA по обращению с оружием и тактике также оказались действующие активисты украинских ультраправых организаций, связанных с травлей и нападениями на украинских ромов, ЛГБТ-людей и правозащитников", - возмущались тогда в "Беллингскэт".

Организация утверждала, что Макеев в то время был соратником замглавы "Нацкорпуса" Назария Кравченко, с которым его видели вместе на различных митингах и мероприятиях.

Интересно, что обучение служащих Нацгвардии в Польше проходило не за счет украинского бюджета, а за чей-то частный счет.

В 2016 году Макеев вместе с еще одним "азовцем" и тоже гражданином РФ Сергеем Коротких основал ГО "Зирка", которое принимает участие как в ветеранской, так и в уличной политике. "Звезда" тесно связана с акциями "Нацкорпуса".

Только Коротких, в отличие от Макеева, получил украинское гражданство еще из рук Петра Порошенко. А "Одиссей" так и не добился этого.

Помощь Зеленского

Отказы в гражданстве воевавшим в рядах Нацгвардии россиянам участились после углубления раскола между Аваковым и Порошенко.

Осенью российские добровольцы даже пикетировали Раду с требованием дать им паспорта. Среди них был и Макеев. Он четырежды подавал документы на украинское гражданство и каждый раз получал отказы.

Однако за неделю до инцидента под ГБР "Одиссей" таки получил украинский паспорт. Вместе с 8 другими иностранцами он попал в указ Владимира Зеленского о предоставлении гражданства "за заслуги перед Украиной".

В указе, помимо Макеева, были и другие добровольцы из России и Грузии.

То есть, как видим, у Владимира Зеленского появляются уже "свои" добровольцы, которые обязаны лично ему своим статусом в Украине.