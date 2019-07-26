Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что команда президента Владимира Зеленского пыталась подчинить его своим людям – застройщику Андрею Ваврышу или директору "1+1" Александру Ткаченко. Об этом со ссылкой на Кличко пишет УП.

"У меня состоялась встреча с руководителем Офиса президента, мне потом поступил звонок – и господин Богдан (Андрей Богдан - прим. ред.) заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями – я могу выбирать, с тем или иным. Были озвучены имена Ваврыш и Ткаченко. Этот звонок был где-то две или три недели назад", - заявил Кличко

В ответ Кличко, по его словам, спросил у Богдана, каковы официальные должности этих людей, чтобы участвовать в консультациях. "После этого я также получил звонок от господина Ваврыша, мы встретились. Мы обсуждали возможность переезда Офиса президента с Банковой в Украинский дом на Европейской площади", – заявил столичный мэр.

Кличко напомнил, что "Украинский дом" не является собственностью городской общины, а подчиняется Государственному управлению делами президента."Все действия, которые нужно сделать для переезда – если нужно будет помочь, мэрия сделает все, чтобы это произошло как можно быстрее, Я это озвучил – больше я не встречался по этому вопросу", – заявил он.

На вопрос относительно слухов о возможном выдвижении гендиректора "1+1 Media" Александра Ткаченко в мэры Кличко ответил: "Он лично мне этого не заявлял". Андрей Ваврыш – бывший чиновник Киевской городской госадминистрации, один из крупнейших застройщиков в столице и соавтор концепции переезда Офиса президента в Украинский дом. Он недавно заявил, что не планирует возвращаться во власть.

Андрей Ваврыш Фото: radiosvoboda.org

Напомним, что Богдан направил в Кабмин письмо об увольнении Кличко.

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