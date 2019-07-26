Сегодня, 26 июля, за два дня до сражения с донецким Шахтером за Суперкубок Украины, киевское Динамо представило своих новичков - Александра Караваева и Мохаммеда Кадири.

Видео презентации появилось на официальном Уoutube-канале "бело-голубых". О пополнении рассказал главный тренер Динамо Александр Хацкевич.

"Очень рад, что эти ребята оказались в нашей команде, - рассказал Александр Хацкевич. - Думаю, Александр Караваев не нуждается в большом представлении. Игрок национальной сборной, который может играть и в защите, и в полузащите. Надеюсь, добавит нам как эффективности в атаке, так и надежности в обороне. За тот период, что мы тренируемся, не нужно было слишком много объяснять, потому что и опыт, и отношение к своим обязанностям у него на очень высоком профессиональном уровне. Саша, добро пожаловать.

Когда просматривал игры Кадири, видел атлетизм, игру один в один, неуступчивость. В этом плане нам давно не хватало такого игрока. Мы с ним уже познакомились, приятные впечатления. В первую очередь, в понимании, в какой клуб он попал. Да, есть отличия, когда мы с ним разговаривали о требованиях на этой позиции. Но все это шаг за шагом. Самое главное, что команда его приняла, он все время на позитиве, с улыбкой. Мощи в середине поля он нам добавит как в УПЛ, так и в еврокубках".

Видео: ФК Динамо Київ

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Суперкубке Украины за Динамо против Шахтера не сыграют два ключевых футболиста.