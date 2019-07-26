В пятницу, 26 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в Окружном админсуде Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК) в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК", - сказано в сообщении.

В бюро уточняют, что на данный момент это вся информация, которую можно сообщить, ввиду необходимости сохранения тайны следствия. При этом в 14:00 26 июля состоится брифинг директора НАБУ Артема Сытника и руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка относительно расследования резонансных дел.

Скриншот: Facebook/ НАБУ

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю аппарата киевского районного суда и его заместителю, их подозревают в преступлениях против Майдана.

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