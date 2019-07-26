Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что против него и брата развернута масштабная кампания по дискредитации, которую организовали представители новой власти и соратники Виктора Януковича.

"Против меня развернута широкая кампания по дискредитации… Я и мой брат подали иск в суд на канал "1+1", который поливает нас грязью", - цитирует мэра Киева Украинские новости.

Также он заявил, что владелец телеканала заинтересован в увольнении главы КМДА и занятии этой должности. Гендиректор "1+1" Александр Ткаченко заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в мэры Киева.

"В последнее время (начались - прим.ред.) манипуляции в передачах в отношении мэра… и манипуляции неприятны, я буду сейчас подавать по защите чести и достоинства в суд", - заявил мэр.

Мы разбирались как в Администрации президента собрались "множить на ноль" власть Кличко в Киеве. Отправленное в Кабмин письмо за подписью главы ведомства уже опубликовано в СМИ. Виталию Кличко уже вручили повестку на допрос в Госбюро расследований.

Отметим, что Кличко хочет создать исполком Киевсовета, чтобы не отдавать власть в руки КГГА.

Олеся Медведева в "Ясно.Понятно". разбиралась, как у Зе готовят свержение Кличко, Труханова и Кернеса:

Видео: youtube.com/Страна.ua