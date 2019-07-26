Сегодня, 26 июля, около 06.00 луганская Заря приземлилась в аэропорту Полтавы, куда наши футболисты прилетели после победы (3:1) над черногорской Будучностью в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Официальный Twitter команды показал момент приземления в аэропорту Полтавы.

Фото: twitter.com/FCZoryaOfficial

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник после победы поздравил свою команду, но предупредил, что вся борьба еще впереди, как передает пресс-служба клуба.

"Поздравляю свою команду с победой. Игра была тяжелой. Еще ничего не ясно. Еще есть вторая игра. Но тот задел, который мы сделали, помогает оптимистично смотреть вперед.

Чуть-чуть переживаем, потому что у нас уже через три дня следующая игра. Однако когда выигрываешь, трудности легче переносить. Ждем и ответной встречи. Повторюсь, еще ничего не решено. Надо всегда быть в хорошей форме, чтобы обыграть Будучность еще раз.

Благодарен своим ребятам, которые провели хорошую игру и проделали хорошую работу. Для нас это был первый официальный матч, который, к счастью, завершился победой", - рассказал Виктор Скрипник.

А в чемпионате Украины Заря стартует уже в это воскресенье, 28 июля. На выезде луганчане сыграют с полтавской Ворсклой.

Ранее "Страна" приводила все результаты второго раунда квалификации Лиги Европы.