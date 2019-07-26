Экс-президент Петр Порошенко на допросе в ГБР 25 июля прямо не отвечал на вопросы следователей. Об этом в Facebook написал юрист Андрей Портов.

"Уважаемые друзья, ходит слух, что вчера на допросе по делу об отмывании преступных доходов, Порошенко оперировал всего двумя категориями ответов. На большинство вопросов следователя фигурант ответил "не помню", а там, где помнил - воспользовался правом ст. 63 Конституции не давать показания. Отличная тактика защиты. Мы поможем вспомнить", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/ Андрей Портнов

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Изначально его назначили на 17 июля, но позже перенесли из-за неявки экс-президента на 25 июля.

Сам Порошенко решил прийти в ГБР на день раньше, 24 июля. В ГБР сообщили, что он просил перенести допрос из-за отпуска. Однако экс-президента попросили прийти в назначенное время, 25 июля. Порошенко, несмотря на заявления его адвокатов, в ГБР в этот день все же явился.

"Страна" писала о том, как после допроса Порошенко в ГБР началась драка. Люди прыгали на капот авто экс-президента.

После визита в ГБР экс-президент заявил журналистам, что он давал следователям пояснения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском". Также Порошенко объявил, что ни одного дела, где фигурировал бы он, не существует, повесток он якобы не получал, а следственные действия против него угрожают не ему лично, а Украине в целом.