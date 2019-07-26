В полиции зарегистрировали 10 600 заявлений и сообщений о нарушениях, выявленных в ходе досрочных выборов парламента Украины. Открыто 516 уголовных производств. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, его цитирует Интерфакс-Украина.

"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тыс. административных протоколов", - сообщил Яровой на видеоселекторном совещании в пятницу, 26 июля.

Как сообщала "Страна", во время рассмотрения дела о фальсификации выборов в Донецкой области на Наталью Королевскую напали люди с символикой Юлии Тимошенко. Суд рассматривал дело о подкупе избирателей в 52-м избирательном округе.

Напомним, что в "Слуге народа" назвали округа, где будут требовать пересчета голосов на выборах в Раду. Также там уже решают задачу по контролю за своими депутатами.