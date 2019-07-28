В Украине 28 июля отмечают День работника торговли и всех, чья деятельность связана с ресторанным бизнесом. Дата праздника не фиксированная - она приходится на каждое последнее воскресенье июля.

История праздника

Этот праздник достаточно молодой. Его учредили в 1995 году при президенте Леониде Кучме, чтобы отметить ценность и важность труда работников торговли для экономики страны. В советское время у них не было отдельного праздника и они отмечали профессиональный день вместе с работниками сферы бытового обслуживания и ЖКХ в четвертое воскресенье марта.

Праздник из года в год становится все популярнее. В некоторых городах устраивают концерты, ярмарки или фестивали. Но чаще люди этой профессии предпочитают собираться в своем коллективе или в кругу семьи.

Кстати, сегодня праздник и в соседней Беларуси. А вот в России праздник отметили в этом году раньше - 27 июля, ежегодно он выпадает на четвертую июльскую субботу. В Польше День торговли - 2 февраля. Это дата не меняется, но праздник является неофициальным. 1 сентября работников торговли также ждет один профессиональный праздник - день предпринимателя. А через год День торговли будем отмечать 26 июля.

В мире также есть родственные праздники - Всемирный день справедливой торговли (празднуют во вторую субботу мая), а также Всемирный день защиты прав потребителей (15 марта).

Поздравления и открытки

Моя дорогая, с профессиональным праздником! Пусть у тебя всегда будет отличное настроение и благодарные покупатели. Достойной прибыли и здоровой конкуренции! Сохраняй и приумножай свое ценное умение находить клиентов с легкостью и улыбкой!

С профессиональным праздником! Желаю высоких результатов и всяческих успехов в непростой работе. Ты всегда знаешь, чего хочет твой покупатель! Желаю не утратить это качество и оставаться таким же мудрым знатоком человеческой души, мой любимый психолог торговли!

Желаю верить в успех! Получать достойную зарплату. Пусть твои клиенты будут приятными и вежливыми, как ты!

С праздником! Будь мудрым продавцом, встречай клиентов радушно, вежливых покупателей и высокой выручки. Здоровья и процветания в бизнесе.

С Днем торговли я поздравить вас хочу, желаю стильно-модно одеваться, уметь отдыхать и расслабляться! От твоей деловой хватки я пищу, желаю в подарок получить туфли от Jimmy Choo.

Замечательный наш бос, мы вас поздравляем. Желаем сил и здоровья, сумасшедшего оптимизма и коммуникабельности, уверенности в себе и коллективе, чуткости к покупателям и настойчивости. Пусть возможности будут широкими, появляются новые преданные клиенты и слаженным будет коллектив.

С праздником, лучший в мире продавец, прими душевный комплимент:

Ты всегда умеешь дать мудрый совет и знаешь наизусть весь ассортимент.

Люблю тебя безмерно! Пусть удача сопутствует непременно!

Мур-мур, мой котик дорогой, с праздником тебя, родной!

Пусть будут добрыми все дни и лучших клиентов подарят они!

Дарю виртуальный букетик на счастье, пусть будут удачными дни продавца!

Пусть щедрыми будут клиенты твои и не проронят ни одного плохого словца!

Подковку шлю тебе на счастье и поздравляю с праздником!

Богатства и достатка, отчетов вовремя, на складе - порядка,

Чтоб клиенты любили и комплименты дарили,

Чтоб большой была зарплата и семья жила богато!