Компания TheWill Universe выложила трейлер ко второй части украинского фантастического комикса "Воля. Том 2". Запись размещена на YouTube-канале компании.

Трейлер был опубликован еще 6 мая, но второе дыхание обрел в последние дни, когда его заметили пользователи Facebook. Он рассказывает о сюжете комикса (или как его называют авторы "стимпанк-блокбастера"), по которому действие происходит в альтернативной вселенной в 1919 году. В первых кадрах появляются фотографии Крыма с надписью: "Украина, Крым, 1919 год". Затем подкрадывается главный враг - кремлевские лидеры Ленин и Лев Троцкий.

"Москва жаждит реванша . Армия мертвых движется на Кубань. Кто-то в Кремле заключил договор с дьяволом, стремятся устроить нам ад. "Пекло так пекло!" - говорится в ролике под кадры с русскими зомби.

После этого представляются главные герои комикса, "лучшие из лучших": майор контрразведки Кривонос, шпионка Агнешка Бжезинска, глава Украинской академии наук Вернадский, механик Ганнуся, президент Украины Грушевский (бьет в стиле , Нестор Махно, украинский авиаконструктор Сикорский, гетман Павел Скоропадский.

Антигерои - Ленин и Лев Троцкий (произносит "Всё идет по плану" - слова из культовой песни Егора Летова). Завершается все появлением огромного трансформера с тризубцем на животе.

Трейлер вызвал неоднозначную реакцию пользователей. "А где же Бандера?", "У меня кровь из глаз пошла", "Что смешно. Именно благодаря Ленину и Троцкому. Украина стала Украиной" и т.д.

Кстати, как свидетельствует официальный сайт компании TheWill Universe, рекламируемый комикс стоит 230 грн. или около 9 долларов.

Видео: youtube.com/ TheWill Universe

Напомним, что в США снимут фильм по комиксу про Супермена-колхозника из СССР.

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