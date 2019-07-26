Капитан российского танкера NEYMA, который 25 июля был задержан в порту Измаила, утверждает, что сотрудники СБУ не имели права подниматься на борт судна представителя консульства РФ. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, капитан российского танкера Илья Дробязко рассказал, что перед заходом в порт 24 июля все формальности были соблюдены - танкер оформил разовый переход.

"В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал Дробязко.

По его словам, экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя консульства РФ. Впрочем, он добавил, что представители украинской прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа с учетом украинского законодательства при этом каких-либо конфликтов не возникало, россиянам разрешили связаться с родными.

Дробязко отметил, что команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Капитан заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по Керченскому делу, а также считает, что не нарушал ни украинских, ни российских законов.

Напомним, 25 июля СБУ задержала российский танкер, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. При этом в Измаил судно "NEYMA" зашло под именем "Nika spirit". По версии украинской спецслужбы, хозяева сменили название танкера, чтобы скрыть его участие в керченском инциденте.

Также мы писали, что моряков с российского танкера, который задержала СБУ, отпустили на свободу. Украинская сторона пояснила это тем, что в результате следственных действий не были зафиксированы нарушения Морского права и законов Украины экипажем задержанного танкера NEYMA.

По состоянию на 26 июля моряки с задержанного в порту Измаила танкера уже вернулись в Краснодар.

"Страна", в свою очередь, подробно описывала, чем закончилась история с российским танкером в Украине.