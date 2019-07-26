Около 1000 авиарейсов могут быть отменены или отложены на выходных 27-28 июля в Международном аэропорту Барселоны "Эль-Прат" из-за забастовки сотрудников крупнейшей испанской авиакомпании Iberia. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Это затронет как международные, так и внутренние рейсы. В Министерстве транспорта Испании потребовали, чтобы, несмотря на забастовку, на выходных авиакомпания осуществила как минимум 54% международных авиарейса и не менее 32% внутренних рейсов.

Сотрудники Iberia, среди которых - около 3 тыс. человек, работающих в наземной службе аэропорта Барселоны, недовольны условиями труда. В частности, они жалуются на сверхурочные часы работы и низкие зарплаты. Международный аэропорт Барселоны "Эль-Прат" считается вторым по пассажирообороту в Испании.

В заявлении авиакомпании говорится, что забастовка продлится два дня - с 27 по 28 июля. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и по возможности перебронировать билеты на другие даты.

Как сообщала "Страна", в Италии в разгар туристического сезона бастуют работники транспорта. С 10:00 четверга перестали ходить региональные поезда по всей территории Апеннин. Ожидаются транспортные проблемы в Риме, Генуе, Падуе и Ровиго.

Напомним, что парижский Лувр открылся после забастовки сотрудников, которые устали от туристов.