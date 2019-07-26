В Украину снова вернется жара, но такой высокой температуры как в Европе не будет. Об этом 26 июля сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Жарко будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины. Здесь столбики термометров будут достигать +28... +33 градусов. На остальной территории Украины в течение дня 27 и 28 июля предполагается +25... +30 градусов", - написала она.

По словам синоптика, без дождей также не обойдется. "Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке Украины. На севере, в центре и в южной части будет преобладать сухая погода", - добавила Диденко. В тоже время, жара продлится недолго - уже 31 июля-1 августа ожидается волна похолодания.

Напомним, что в Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции побиты температурные рекорды.

Также мы писали о том, что пока Европа изнывает от жары, в Украину возвращается умеренное тепло.