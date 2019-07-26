Утром в пятницу, 26 июля, в Черновецкой области упал дельтаплан, в котором находилось двое людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

По данным спасателей, инцидент произошел около 10:00 в селе Погореловка Черновецкой области. На один из приусадебных участков упал дельтаплан, в нем было двое людей. Местные жители позвонили в полицию, спасателям и в "скорую".

Врачи госпитализировали пострадавших - ими оказались двое мужчин. Их личности и обстоятельства падения устанавливаются.

Скриншот, фото: Facebook/ ДСНС України

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