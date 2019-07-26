Экипаж российского танкера "Neyma", который был задержан в порту Измаила Одесской области и вскоре после этого освобождён - вернулись в Краснодар. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель международной федерации транспортных рабочих (ITF).

"Все моряки вернулись домой в Краснодар", - сказал собеседник агентства. В компании "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит судно уточнили, что моряки являются жителями Краснодарского края.

"С экипажем Nika Spirit все в порядке. Все они - 10 человек - прилетели в Краснодар, все уже направляются каждый к себе домой. Они - жители Краснодарского края. Претензий к ним у украинской стороны нет", - сказал представитель компании.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было. Сами мореплаватели сперва оценили происходящее обыск, как шутку.

В четверг, 26 июля, в пресс-центре СБУ сообщили о задержании в порту Измаила российского танкера "Neyma", который, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Мы разбирались, для чего 25 июля в украинском порту Измаила могли задержать российский танкер и к чему это может привести. Инцидент уже называют "подставой для Зеленского".