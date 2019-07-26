Силовики не должны проводить рейды по коммерческим компаниям, если они не хотят навредить инвестиционной привлекательности Украины. Такое мнение высказал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".

"То, что происходит - рейды СБУ по коммерческим компаниям - уже вредит инвестиционной привлекательности Украины. Конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли. Но неужели ситуация в ArcelorMittal - худшая в Украине?" - сказал Мингарелли.

В подтверждение своих слов, он рассказал о своем визите в Мариуполь, где заметил, что город сильно загрязнен.

"Я не специалист, и у меня нет ответа, но когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это было загрязнение не от ArcelorMittal, а наверное, от завода "Метинвеста", - сказал Хьюг Мингарелли.

"Метинвест" - группа горнодобывающих компаний. В нее входят добывающие и металлургические предприятия. Основные акционеры "Метинвеста" - группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%). Металлургический комбинат ArcelorMittal расположен в Кривом Роге.

Напомним, перед Днем металлурга сотрудники СБУ обыскали ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

После этого в СБУ обвинили руководство предпрятия в небрежном использовании инвестиций.