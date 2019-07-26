Проблемы Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) связаны с ее руководителем Назаром Холодницким, прежде всего, из-за неконструктивного сотрудничества с Национальном антикоррупционнм бюро (НАБУ). Такое мнение в интервью Европейской правде выразил посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

Отвечая на вопрос, нужен ли перезапуск антикоррупционных органов для более эффективной их работы, посол заявил следующее: "Что же касается САП - здесь ясно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен поддерживать хорошее сотрудничество с НАБУ, чего сейчас нет".

Мингарелли также выразил свое мнение по поводу работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). "Большинство людей, которые в этом разбираются, считают, что НАБУ работает в целом хорошо, и у меня нет никакой причины сомневаться в этом", - отметил посол.

Назар Холодницкий возглавил САП 1 декабря 2015 года. Параллельно с работой в Антикоррупционной прокуратуре он также занимает должность заместителя генпрокурора Украины.

Напомним, что Зеленский не предлагал Сытнику и Холодницкому уйти в отставку.

Также мы писали о том, что против Холодницкого открыли производство из-за его электронной декларации.