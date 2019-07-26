Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) должно быть перезапущено, так как сейчас оно не может проверять электронные декларации. Об этом посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сказал в интервью "Европейской правде".

"Мы рассчитываем, что НАПК заработает полноценно, ведь сейчас этого нет - они не способны проверять е-декларации. Мы считаем, что они должны получить те средства и тех людей, которые позволят им быть более эффективными", - сказал Мингарелли.

Он добавил также, что НАПК по неизвестной причине сейчас не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций, и задача Украины - сделать необходимые шаги, чтобы проверка деклараций заработала.

Мингарелли добавил, что введение автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих является одним из условий для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года.

Напомним, 26 февраля Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

После этого, по данным НАПК, проверять е-декларации чиновников стало невозможно.