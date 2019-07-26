Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX отправился на Международную космическую станцию. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Он должен доставить на МКС 3D-принтер, с помощью которого космонавты будут исследовать возможность производства человеческих органов, в частности капиллярных структур на орбите. На поверхности Земли их трудно создать из-за силы притяжения.

Вместе с материалами для 250 научных экспериментов корабль Dragon доставит астронавтам еду. Капсула должна прибыть на МКС 27 июля. Через четыре недели после отстыковки от станции корабль должен упасть в Тихом океане.

Видео: youtube.com/SpaceX

Как сообщала "Страна", на МКС отказали камеры наблюдения за Землей. Проблемой занялись в NASA. Эксперимент по наблюдению за Землей в высоком разрешении (HDEV) на Международной космической станции привел к потере данных.

Отметим, что компания Илона Маска SpaceX подала секретный иск против правительства США.