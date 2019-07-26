В селе Крюковка Киевской области граждане Грузии напали на водителя автомобиля и похитили сумку с крупной суммой денег. Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации областной полиции в пятницу, 26 июля.

Ограбление произошло в четверг, 25 июля, в 18:45. По предварительным данным, группа лиц, угрожая оружием 35-летнему мужчине, похитили из салона автомобиля Toyota Land Cruiser сумку с крупной суммой денег. После чего они скрылись на авто Mercedes в неизвестном направлении. В ходе розыска злоумышленников полицейские объявили план "Сирена".

Уже через несколько минут с момента начала спецоперации наряд патрульной полиции на трассе Киев-Одесса, вблизи села Вита Почтовая, заметил автомобиль, который подходил по ориентировке. На требования полицейских водитель не остановился, продолжил движение, подвергая других участников дорожного движения опасности. Учитывая реальную угрозу, полицейский для остановки транспортного средства стрелял по колесам.

Задержала полиция одного из нападавших в лесу, вблизи села Вита Почтовая. Другого злоумышленника по горячим следам задержали оперативники Киево-Святошинского отдела полиции в селе Крюковка. Ими оказались двое граждан Грузии 50-и и 42-летнего возраста, временно проживающие в Киеве.

В автомобиле Mercedes полицейские обнаружили и изъяли пистолет "Форт 12Р", без маркировки и патроны. У старшего нападающего во время поверхностного осмотра изъято сканер, телефон.

Граждане Грузии задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других соучастников разбойного нападения.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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