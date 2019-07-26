В эти выходные, 27 и 28 июля, телеканал "Интер" выпустит в эфир специальные программы, посвященные Дню Крещения Руси. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Так, 27 июля в 11:00 на канале начнется трансляция документального проекта собственного производства - "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия". Фильм посвящен истории этого культового сооружения, которая отображает все события, происходящие на протяжении веков с украинцами.

В 12:15 в эфир выйдет интервью Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. C Предстоятелем Украинской православной церкви журналисты поговорили об историческом выборе князя Владимира, крестившего Русь, о современном состоянии Церкви, о гонениях, которые переживает она сегодня, о сложности предстоятельского служения.

В 12:45 на "Интере" будет прямая трансляция торжественного Молебна на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинского Крестного хода с чудотворными иконами и мощами святых.

А 28 июля в 09:00 на "Интере" - трансляция торжественной Божественной литургии из Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата УПЦ и представителей поместных православных церквей.

Напомним, УПЦ отметит 1031-ю годовщину Крещения Руси. Мы публиковали программу мероприятий в Киеве.

Также мы писали, что телеканал "112 Украина" покажет молебен и крестный ход в честь Дня Крещения Руси в прямом эфире.