В Лондонском международном арбитраже (LCIA) решением о споре по оплате выпущенных "Приватбанком" до национализации двух выпусков еврооблигаций (около $335 млн) пока что не обязывают "Приватбанк" к выплатам. Об этом заявили в пресс-службе банка.

"Пока что решения не возлагают на банк обязательства осуществить любые выплаты любому лицу по таким решениям", - говорится в сообщении. При этом объяснятся, что необходимо выполнение ряда условий, чтобы решение Лондонского международного арбитражного суда вступили в силу.

"Такие решения являются частичными, и вступления их в силу зависит (среди прочего) от принятия арбитражным судом в будущем решения еще по одному аспекту арбитражного производства и результатов рассмотрения английским судом ходатайств доверительного управляющего Madison Pacific Trust Limited, а также от завершения определенных процессов, предусмотренных самими решениями (при условии, что решения должным образом вступят в силу) для определения тех владельцев еврооблигаций, которые будут иметь право на получение выплаты (что одновременно исключит определенных держателей облигаций на основании соответствующих критериев)", - пояснили в "Приватбанке".

Как сообщала "Страна", в НАБУ допросили судью, который утвердил решение, признающее незаконной национализацию Приватбанка. Сам Игорь Качур заявляет, что допрос в НАБУ является формой давления на суд в данном процессе, в котором еще не вынесено окончательное решение.

Отметим, что экс-глава НБУ Гонтарева предсказала два варианта развития событий, если Приватбанк вернут Игорю Коломойскому.