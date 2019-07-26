В Украине за период с 1 февраля по 30 июня было зарегистрировано 16 инцидентов, в которых журналисты подвергались физическим нападениям, и 17 случаев, когда на представителей СМИ не только напали, но и повредили им аппаратуру.

Об этом сообщает международная организация Index on Censorship, публикующая материалы о защите свободы слова во всем мире.

Отмечается, что большинство нарушений в Украине, зарегистрированных в рамках проекта "Индекс цензурного мониторинга и пропаганды свободы СМИ", были отнесены к категории физических нападений, нападений на собственность или блокирование доступа к информации. Чаще всего эти действия предпринимались структурами государства - будь то правоохранительные или другие правительственные органы.

Цифры международного проекта подтверждаются и Индексом физической безопасности украинских журналистов, который отслеживает НСЖУ, и зарегистрировал 36 инцидентов, нацеленных против журналистов с 1 января 2019 года, включая физические нападения и нападения на имущество.

Index on Censorship приводит самые вопиющие случаи нарушения свободы слова за этот период.

Так, отмечается, что смерть журналиста и блогера Вадима Комарова 20 июня является серьезным и пугающим примером насилия, с которым сталкиваются украинские журналисты в своей работе. Комаров был атакован в центре Черкасс 4 мая. Это первая зарегистрированная смерть журналиста в Украине после убийства Павла Шеремета, чья машина была взорвана в 2016 году.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир выразил глубокую скорбь после смерти Комарова. "Я глубоко потрясен смертью Вадима Комарова, который подвергся жестокому нападению в Черкассах и получил серьезные травмы головы", - сказал Дезир. - Я повторяю свой призыв к украинским властям завершить расследование энергичным и быстрым образом. Вызывает сожаление тот факт, что примерно через полтора месяца после нападения правоохранительные органы еще не определили преступников и не сообщили о каком-либо прогрессе в расследовании. Насилие и нападения на журналистов недопустимы и должны быть прекращены. Безнаказанность станет победой для тех, кто хотел заставить Комарова замолчать и запугать прессу. Все государства-участники ОБСЕ должны принять эффективные и решительные меры для предотвращения и прекращения безнаказанности за такие преступления".

Еще один случай произошел 20 июня, когда корреспондент интернет-издания "Думская" Алия Замчинская подверглась нападению и угрозам со стороны Юрия Резникова. Резников является владельцем канатной дороги рядом с пляжем Отрада в Одессе.

По информации СМИ, местные депутаты, гражданские активисты и журналисты собрались на пляже Отрада, чтобы убрать незаконный забор, ограничивающий доступ общественности к пляжу. Видео, записанное местным ресурсом "Думская", показывает, как вооруженный Резников, угрожает группе журналистов.

"Я не готов убивать за частную собственность, но я готов стрелять (вам) в ноги", - сказал тогда Резников. В ходе скандала он толкнул Замчинскую, которая упала на землю и в результате была ранена. На место чрезвычайного происшествия была вызвана полиция. Они обнаружили, что пистолет был заряжен. Это не первый раз, когда Резников и его семья нападают на журналистов и активистов. В 2012 году его дочь напала на активистку Зою Мельник, а в 2014 году Резников с помощью своей камеры загнал в бассейн оператора телеканала "Первый городской".

Третий скандальный случай произошел 13 июня в Прилуках Черниговской области. Тогда было совершено нападение на двух репортеров с новостного интернет-сайта "Остановить коррупцию", Марию Гураль и Владимира Цыганова. Нападавший был опознан как Александр Чалый. Институт массовой информации сообщил, что Чалый является заместителем главы избирательной кампании политика Бориса Приходько.

Четвертый инцидент произошел 7 июня. На Вадима Макарюка - оператора телевидения 24-го канала и Visti.News было совершено физическое нападение во время массовой драки на рынке Барабашово в Харькове. Группа неизвестных брызнула оператору в глаза слезоточивый газ, разбила ему лицо, сломала камеру и забрала карту памяти. Столкновение произошло между Нацкорпусом и торговцами Барабашово. По словам администрации рынка, их конфликт был вызван имущественным спором. Журналист был доставлен в отделение интенсивной терапии в местной больнице, где врачи диагностировали геморрагический инсульт в результате кровоизлияния в мозг, перенесенного после избиения.

В Index on Censorship также рассказали о том, что 9 мая сотрудники таможни на пограничном пункте Ягодин напали на Наталью Полищук, Марию Петручик и Вячеслава Морошко, журналистов, работающих на телеканале "Аверс". Трое журналистов расследовали дело о крупной партии янтаря, которая, как утверждается, была ввезена контрабандой в Польшу через Ягодинский таможенный пост. Съемочная группа вошла в ресторан, где таможенные агенты присутствовали на вечеринке, и стала задавать вопросы о коррупции и контрабанде янтаря. По словам Аверса, присутствовавшие офицеры вели себя агрессивно и напали на журналистов. Как сообщил телеканал 1 + 1, они повредили палец журналиста и сломали камеру.

Далее, 6 марта журналистка Катерина Каплюк и кинооператор Борис Троценко из исследовательского телепроекта "Схемы" подверглись нападению в Чабанах, пригороде Киева. Редактор Наталья Седлецкая сообщила, что журналисты отправились в сельский совет Чабанов, чтобы получить информацию для расследования незаконной передачи государственных земель в частную собственность.

Журналисты пытались взять интервью у секретаря совета, но на них напали два заместителя главы села Чабаны Влодимир Чуприна и Юрий Бондарь, а также Валерий Присяжный, глава общественной организации "Розвиток Киевщины". В попытке предотвратить съемку, эти люди ранили Троценко и разбили его камеру. Каплюк и Троценко вызвали скорую помощь. После медицинского осмотра в больнице Троценко был поставлен диагноз сотрясение мозга. Журналисты подали жалобу в полицию, которая начала уголовное расследование.

Выступая на конференции Международной федерации журналистов в октябре 2018 года, глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что преступления против журналистов стали нормой в Украине. Он сказал, что каждые четыре дня в стране совершаются акты насилия против журналистов, от жестоких избиений до сломанного оборудования. В 2017-2018 годах НСЮ зафиксировано 175 физических нарушений в отношении журналистов в Украине, в том числе незначительные акты агрессии и уничтожение имущества.

Артем Шевченко, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины, сообщил 1 марта, что в 2018 году полиция возбудила 258 уголовных расследований по факту вмешательства в журналистскую деятельность. Только в январе 2019 года было проведено еще 21 расследование. В то же время, однако, только 26 из 258 дел, связанных с преступлениями против работников СМИ, были переданы в суд.

"Отсутствие политической воли у руководства страны по-настоящему защищать работников СМИ приводит к тому, что нападения не расследуются должным образом, а те дела, которые все еще доходят до суда, не заканчиваются суровым наказанием для нападавших", - сетует глава НСЖУ Сергей Томиленко. По его словам, до недавнего времени журналисты, особенно журналисты-расследователи, рассматривались чиновниками как угроза, а не как важный элемент защиты демократии в стране. Существовала также политическая культура, которая узаконила унижение достоинства журналистов и СМИ.

Томиленко сказал, что НСЖУ заметил, что даже простые украинцы теперь чувствуют себя смелыми для физического нападения на журналистов. По его словам, это, вероятно, связано с токсичным отношением к прессе со стороны государственных чиновников.

"За прошедший год мы стали свидетелями негативного отношения властей - прежде всего представителей команды президента Петра Порошенко и парламентариев близких к нему политических сил - преднамеренной враждебности по отношению к определенным журналистам и средствам массовой информации и призывов к нападкам на так называемые "пророссийские" СМИ. Это привело к блокированию отдельных телеканалов, физическим нападениям на журналистов во время прямых трансляций, парламентским призывам прекратить вещание отдельных СМИ и попыткам принять драконовские законы против СМИ", - считает Томиленко.

Он подчеркнул, что надеется, что враждебность по отношению к журналистам уменьшится в будущем. "Победа нового президента Владимира Зеленского, который не использует риторику враждебности по отношению к журналистам и заявляет о своей поддержке свободы слова и реальной политической конкуренции в стране, дает надежду, что украинские власти не будут с теми, кто отвергает права журналистов и СМИ", - считает Сергей Томиленко.

Справка "Страны"

Проект Index on Censorship ("Индекс цензурного мониторинга и защиты свободы СМИ") документирует, анализирует и публикует информацию об угрозах, ограничениях и нарушениях, связанных со свободой СМИ в Азербайджане, Беларуси, России, Турции и Украине, с целью выявления возможностей для продвижения свободы СМИ в этих странах. Эти ограничения, угрозы и нарушения влияют на журналистов, когда они выполняют свою работу, поэтому сотрудники проекта выступают за большую свободу прессы в этих странах и повышают осведомленность международного сообщества. Проект основывается на Индексе цензуры за 4,5 года мониторинга свободы СМИ в 43 европейских странах в рамках платформы Mapping Media Freedom.

Напомним, что в ОБСЕ опять требуют у властей Украины расследовать убийство Шеремета и наказать виновных.

Также мы писали о том, что отчет силовиков по делу Шеремета должен стать первым вопросом для Совета по свободе слова при президенте.