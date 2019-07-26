Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в пятницу, 26 июля, передает РИА Новости.

"Она лежит в отделении острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое, температура нормальная, вечером была 36,2, утром - 36,1", - сказал представитель больницы.

Таким образом, ранее появившаяся в российских СМИ информация, что актриса уже выписана домой - не подтвердилась.

Напомним, что 75-летняя Чурикова упала со сцены во время спектакля "Старая дева" 18 июля, ее госпитализировали в отделение реанимации. Спустя день актрису перевели в обычную палату. По словам ее коллеги по спектаклю - актрисы Екатерины Васильевой - Чурикову ослепили прожекторы, после чего она упала и ударилась головой.

Инна Чурикова окончила Щепкинское училище. Она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет", а также играла у Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Марка Захарова. Она также известна зрителям по многочисленным театральным ролям.

Ожидалось, что Инна Чурикова пробудет в больнице еще несколько дней. По данным Марка Варшавера, директора театра "Ленком", где работает Чурикова, у актрисы были диагностированы ушибы, но ни переломов, ни трещин нет.