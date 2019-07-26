Экс-начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, задержанный 25 июля, не хочет давать показания и сотрудничать со следствием. Об этом передают "Украинские Новости" со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

"Он ссылается на ст. 63 Конституции и не дает показаний", - уточнил источник.

Напомним, что Дмитрия Головина и его заместителя Константина Гейко подозревают в хищении крупной партии контрабандных сигарет.

Между тем, 26 июля Дмитрия Головина уже доставили в Киев. Сегодня в суд передадут ходатайство об избрании ему меры пресечения, прокуроры буду просить для него арест и залог в 22 млн гривен.

Напомним, по версии правоохранителей, Головин вместе со своим заместителем Константином Гейко продал в 2017 году семь контейнеров сигарет, которые проходили по одному из дел вещественными доказательствами.