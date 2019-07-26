В Шевченковском районном суде Киева обязали СБУ открыть уголовное производство по факту подозрения в захвате власти экс-президентом Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Жалоба мотивирована тем, что 11 июня заявитель (имя не указано) обратился в Главное следственное управление СБУ с заявлением о совершении Порошенко уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уголовного кодекса.

Также в заявлении указывается о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые провели конкурсы на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда Украины и принимали решение об утверждении рейтингов кандидатов на занятие должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда Украины; членами Высшего совета правосудия, которые принимали решение о внесении представлений президенту о назначении лиц на должности судей Верховного Суда и лицами, которые назначены судьями Верховного Суда указами Порошенко от 10 ноября 2017 года, от 14 декабря 2017 года, от 30 августа 2018, от 07 мая 2019 года.

18 июля суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее, обязав таким образом СБУ открыть дело по указанным фактам.

Мы разбирались, зачем Порошенко явился в ГБР раньше срока.

Отметим, что в Верховном суде Украины прямо в ночь на 21 июля сняли критиковавшего Порошенко народного депутата Александра Онищенко с досрочных парламентских выборов.