Президент США Дональд Трамп заявил, что недавний запуск ракет Северной Кореей не повлиял на отношения Вашингтона и Пхеньяна, так как они были малой дальности. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Дональд Трамп подчеркнул, что Пхеньян испытывал только ракеты малой дальности, и добавил, что такие испытания "проводят многие".

При этом Трамп предостерег Северную Корею от дальнейших провокаций. "Я думаю, что с Северной Кореей у нас все очень хорошо. Но это не значит, что так будет продолжаться", - сказал он.

Напомним, Северная Корея 25 июля запустила в сторону Японии две ракеты, но они не долетели.

Также мы писали, что в мае в Северной Корее также провели стрельбы с использованием ракетных установок.