Российские моряки с корабля Neyma, которые уже вернулись в Москву, рассказали, как проходил обыск судна сотрудниками СБУ в порту Измаила.

Обыскивавшие корабль сотрудники СБУ вели себя корректно, не грубили и говорили по-русски. Об этом рассказал старший механик корабля Сергей Карпов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда зашли на судно (задали вопросы - Прим.ред.) - откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? Стандартные вопросы", - цитирует Карпова РИА Новости.

Он отметил, что перемещение экипажа судна никто не ограничивал, а после беседы сотрудники СБУ заявили, что претензий нет. Как отметил специалист, сначала моряки приняли визит украинских правоохранителей за шутку.

"Потом посмотрели - всё серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было", - пояснил он.

Карпов добавил, что сейчас моряки хотят вернуться домой. Сам он намерен доехать до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. Механик добавил, что подобный инцидент случился с ним впервые за 40 лет работы в море.

Накануне 25 июля СБУ задержала в порту Измаила (Одесской области) российский танкер Neyma. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам судовладельца, судно было куплено зимой.

Как рассказал источник в СБУ, моряков отпустили домой, и они уже прилетели в Москву из Кишинева. По его словам, члены экипажа танкера взяли обязательство явиться на допрос, но могут свободно покинуть Украину, так как проходят свидетелями и не ограничены в перемещениях.

Мы разбирались, для чего 25 июля в украинском порту Измаила могли задержать российский танкер и к чему это может привести. Не исключена попытка подставить Зеленского и помешать налаживанию отношений Украины с Россией.

Ранее на Кубани задержали корабль с украинским экипажем. Троих из 14 уже отпустили домой.