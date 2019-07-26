Прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю аппарата киевского районного суда и его заместителю, их подозревают в преступлениях против Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

О подозрении указанным лицам было сообщено 22 и 25 июля. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.376-1 УК Украины, по факту незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в эту систему) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года.

В Генпрокуратуре также отмечают, что продолжается досудебное расследование по ряду уголовных производств по фактам противодействия протестным акциям путем противоправного преследования сотрудниками правоохранительных органов и суда участников митингов и собраний в Киеве в декабре 2013 - феврале 2014.

Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этого и других преступлений, совершенных в период событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Напомним, на сегодняшний день в Генпрокуратуре заблокировано расследование дел Майдана в регионах, возможная причина - назначение Сергея Кизя на должность начальника Департамента ГПУ по организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР.

Также мы писали, что суд отпустил на свободу одного из "беркутовцев", которого обвиняли в убийствах на Майдане.