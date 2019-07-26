Вчера Украина задержала в порту Измаила российский танкер Neyma. По заявлению Киева, именно он заблокировал в ноябре 2018 года Керченский пролив - чтобы не пропустить корабли украинских ВМС.

Танкер скорее всего будет арестован, а вот моряков уже отпустили домой - в Россию. Все подробности инцидента мы сообщали в материале Подстава для Зеленского. К чему приведет задержание российского танкера под Измаилом.

Акция приобрела широкий политический резонанс. Украина и Россия оказались близки к срыву обмена заключенными. И только быстрое освобождение членов экипажа смогло как-то сгладить ситуацию.

Что это было - попытка помешать новой власти вести диалог с Москвой или же акция, задуманная у Зеленского - пока полной определенности нет.

Но, учитывая, что на Банковой до сих пор не комментируют случившегося, то ситуация скорее всего навязана президенту со стороны. Поскольку зримых выгод она ни Украине, ни лично Зеленскому не принесла.

"Страна" узнала, чем продолжилась вчерашняя история с танкером.

Судьба экипажа

Еще вчера "Страна" первой сообщила, что СБУ отпустила всех российских моряков. Позже информацию подтвердили и в России. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что экипаж выехал в Молдову, а оттуда самолетом - в Москву.

Как подтвердили в российском МИД, моряков оказалось десять человек.

В самой же СБУ позже официально заявили, что моряки никаких законов Украине не нарушали.

"Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Рано утром 26 июля моряки прилетели в аэропорт Домодедово рейсом из Кишинева.

РИА Новости удалось пообщаться с членами экипажа, сообщает издание в своем telegram-канале.

Слева направо: капитан Илья Дребязка и старпом Сергей Карпов. Фото - РИА Новости

Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ при задержании судна вели себя нормально, претензий к экипажу у них не было.

В составе экипажа, по его словам, были жители Новороссийска, Геленджика и Армавира. Сперва задержание приняли даже за шутку.

Вопросы были стандартные, все говорили по-русски. Карпов добавил, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые. Сейчас он хочет вернуться домой и отдохнуть, а потом - искать другую работу.

При этом старший помомощник танкера Александр Чайкин рассказал, что судно шло в порт Измаил на ремонт.

Что ждет танкер в Украине

Как вчера сообщили в СБУ и военной прокуратуре, корабль может оказаться под арестом - поскольку он фигурирует в уголовном деле, возбужденном в Украине после керченского инцидента.

То есть далее судьбу танкера решит суд. Его вполне могут арестовать как вещественное доказательство.

При этом само судно принадлежит частной российской компании, которая не находится под украинскими санкциями. Как будет решена эта коллизия - покажет судебное разбирательство.

Реакция на инцидент

Как уже говорилось, у президента Зеленского никак не комментировали того, что произошло в Измаиле. Это говорит о том, что на Банковой не хотят педалировать тему и пиариться на ней.

И пока это расходится с информацией журналиста Юрия Бутусова о том, что операцию согласовал лично президент.

Интересно прозвучало заявление штаба ООС. После ареста судна в Измаиле украинские военные заявили, что корабли береговой охраны ФСБ в Азовском море светят на украинских моряков загадочными зелеными лучами.

В мире на случай отреагировали только в ООН. Там призвали Россию и Украину проявить сдержанность и избегать эскалации в Черном море.

"Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право", - сказал зампредставителя генсека Фархан Хак.

При этом Хак отметил, что в ООН "подчеркивают необходимость избегать любой эскалации".

Что же до России, то МИД этой страны больше не комментировал инцидента. Молчат и другие спикеры из РФ, которые обычно высказываются на подобные темы.

Впрочем, пока не стоит думать, что инцидент исчцерпан. Вряд ли Россия забудет об арестованном судне. А значит - в отношениях между нашими странами останется точка напряженности, которая способна свести на нет робкие наметки на нормализацию ситуации на Донбассе, которые мы наблюдали в последнюю неделю.

И обмен пленными также сейчас под большим вопросом.