В Киеве разыгралась очередная житейская трагедия. В ночь со вторника на среду, 24 июля, в Киеве утонул 38-летний мужчина, который отдыхал с друзьями на прогулочном катере.

Как стало известно "Стране", мужчина с компанией друзей отмечал рождение близнецов. Долгожданные дети были его первенцами, которых они с супругой ждали на протяжении 10 лет. В результате, прибегнув к ЭКО, пара смогла завести детей. Пока жена после родов находилась в больнице, мужчина отмечал рождение друзей на прогулочном катере.

Около 01:30 мужчина упал с катера. Когда его друзья заметили пропажу,то вызвали спасателей. На место приехали сотрудники ГСЧС и полиции. Пострадавшего нашли примерно в двух метрах от берега и достали его на пристань неподалеку от Почтовой площади. Однако реанимировать мужчину не удалось.

Близкие семьи сейчас собираются призвать на помощь психолога, чтобы сообщить жене трагическую новость.

Напомним, стало известно, сколько детей и взрослых украинцев утонуло с начала года.

Также мы писали, что отец и сын из города Ровно попали в водоворот на озере и утонули.