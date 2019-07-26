В Днепропетровской области в лесополосе между селами найден труп 20-летней девушки. Об этом передает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп девушки с колото-резаными ранами обнаружили в лесополосе между селами Спасское и Хутор Губиниха Новомосковского района. Покойная жительница села Спасское 1999 года рождения.

Тело убитой направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Обстоятельства убийства устанавливаются в рамках уголовного производства открытого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщала "Страна", убийца 18-летней девушки в Киеве полностью сознался в преступлении. Объяснить, зачем он это сделал, он так и не смог.

Напомним, что под Киевом окровавленной девушке пришлось просить о помощи из-за неудачной попытки закопать гранату.