В сети появился трейлер российского сериала "Чернобыль", который скоро выйдет на НТВ. И, хотя это был не официальный ролик, а утечка, российский ответ HBO уже вызвал широкое обсуждение зрителей.

Отрывок начали сравнивать с одноименным американским сериалом, который недавно посмотрел весь мир. Внимательные киноманы разглядели в трехминутном ролике немало ляпов. Впрочем, их было много и в американском ТВ-шоу.

Режиссер 12-серийной истории Алексей Мурадов уже заявил, что по короткому несанкционированному ролику нельзя говорить о всем сериале - и что работа над ним продолжается.

Мы разобрали трейлер, а также собрали информацию о том, как проходили съемки сериала для НТВ.

Трейлер российского "Чернобыля"

Ролик на днях появился на Youtube-канале актера Игоря Петренко, который сыграл главную роль в детище Мурадова. Позже видео было удалено. Режиссер заявил, что не знает, как оно попало в сеть и назвал это партизанщиной. Однако пользователи успели перезалить трейлер.

В центре сюжета - подполковник контрразведки, отправленный в Чернобыль незадолго до аварии (его играет Игорь Петренко), а также его жена (Надежда Михалкова). Семейные перипетии накладываются на шпионскую версию - на ЧАЭС незадолго до аварии приезжает агент ЦРУ - диверсант Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов). За ним и охотится кгбшник.

В российской версии "Чернобыля" - 12 серий. Его снимали в Минске, поскольку там сохранилось много монолитных фасадов времен СССР, да и съемки обошлись дешевле.

Первые отзывы на "Чернобыль"

Зрители оказались не в восторге после просмотренного трейлера. В youtube многие пользователи пишут, что ролик не впечатлил и чернобыльскую трагедию, как всегда превратили в мелодраму со шпионами.

"Тот неловкий момент, когда у британцев антураж в фильме про СССР получился лучше чем у страны которая этим СССР была", - пишут в комментариях.

"Отличная пародия "Чернобыль" от HBO! Будет отличная комедия, очень жду выхода".

"Типичная клюква про шпионов, только на фоне Чернобыля и костях ликвидаторов".

В трейлере уже разглядели несколько киноляпов. Внимательные зрители заметили чемоданы 50-60-х годов, которые дали в руки героям в 80-х годах; лавки в электричке, обитые кожзамом, хотя тогда сиденья были деревянными; белые с черным шрифтом номера на машинах, хотя были черные с белым шрифтом. Также в кадре одновременно появились два автомобиля с одинаковыми знаками.

Не ускользнула от пользователей и засохшая трава в апреле.

На все нападки создатель сериала Алексей Мурадов сказал, что не видит смысла реагировать на критику, когда работа сделана наполовину.

Еще один российский "Чернобыль"

Кстати, выход мини-сериала на HBO настолько вдохновил российских киношников, что, кроме многсерийного фильма выйдет и полнометражное кино о ЧАЭС, которое сейчас снимает Данила Козловский.

Продюсирует его основатель телеканала 1+1 Александр Роднянский. Съемки проходят в городе-клоне Припяти - Курчатове Курской области.

В полнометражке снимаются - сам Данила Козловский и такие известные российские актеры, как Равшана Куркова, Филипп Авдеев, Оксана Акиньшина.