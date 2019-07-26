Утром в пятницу, 26 июля, в Киеве наблюдаются трехбалльные пробки: сложно проехать по центру, мостам, Окружной дороге. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Движение затруднено на Большой Окружной, пробки образовались и на проспекте Леся Курбаса, и на ул. Семьи Сосниных, Пшеничной, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено и по проспекту Валерия Лобановского, Голосеевскому, Богатырскому.

Также, водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана. Кроме того, затруднено движение по Воздухофлотскому проспекту, бульвару Тараса Шевченко, улицам Саксаганской и Жилянской, Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой, Новоконстантиновской, Набережно-Рыбальской.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны. На мосту Метро можно проехать свободно.

Карты: google.com

Напомним, Киев вошел в ТОП-5 европейских городов с самыми загруженными дорогами.

Также мы писали, что утром в среду, 24 июля, Киев сковали четырехбалльные пробки.